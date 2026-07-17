Здание бывшего ликеро-водочного завода выставлено на торги в Алтайском крае

ДОМ.РФ выставил на торги бывший административный корпус ликеро-водочного завода начала XX века, расположенный в Змеиногорске Алтайского края. Аукцион состоится 4 сентября, начальная стоимость лота составляет 4,03 млн руб. В него входят здание площадью 1,88 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью 0,29 га.

Согласно условиям продажи, новый собственник сможет воспользоваться льготным кредитованием: под 9% годовых на общих основаниях или под 6%, если откроет в здании гостиницу категории не ниже «трех звезд». Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 31 августа.

Как отмечается в описании лота, кирпичное здание является образцом промышленной архитектуры начала XX века. Основная часть корпуса одноэтажная, пристройки насчитывают два этажа. Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести работы по его реставрации и сохранению, а также выполнять требования по содержанию и использованию. Срок исполнения условий конкурса — семь лет.

Лолита Белова