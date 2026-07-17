Лидерами по автокредитам в России за полгода стали Удмуртия и Татарстан

Удмуртия и Татарстан стали лидерами по популярности автокредитов среди регионов России за первое полугодие 2026 года — на каждую тысячу жителей здесь пришлось по 7 кредитов на покупку автомобиля, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне жители Удмуртии оформили 2,2 тыс. автокредитов на общую сумму 3,1 млрд руб. Это на 10% превышает показатель мая (1,9 тыс. кредитов на 2,8 млрд руб.). Средняя сумма автокредита в республике в июне составила 1,4 млн руб. (на 1% меньше, чем в мае), средний срок — 74 месяца.

В целом по России средний чек автокредита в июне не изменился и составил 1,6 млн руб., срок кредитования также сохранился на уровне 72 месяцев (6 лет). В годовом выражении средний размер автокредита увеличился на 230 тыс. руб.: в июне 2025 года он составлял почти 1,4 млн руб.

«В июне рынок автокредитования показал рост в годовом выражении, <...> Несмотря на то что снижение ключевой ставки сделало автокредиты доступнее, строгие регуляторные требования по-прежнему ограничивают их рост. Дополнительным негативным фактором может стать ситуация вокруг бензина, которая снизит мотивацию к покупке автомобиля, особенно первого и в кредит»,— прокомментировал директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

В России в июне банки выдали 112,2 тыс. автокредитов — на 2% больше, чем в мае (110,33 тыс.). Годовой рост составил 14% (в июне 2025 года — 98,1 тыс.). Объем выдач достиг 176,9 млрд руб., увеличившись за месяц на 2% и на 34% за год. Доля кредитов на новые автомобили в июне — 71% от общего числа выдач и 72% от объема (год назад — 68% и 71% соответственно).

Карина Пырина