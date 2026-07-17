В Башкирии доля отказов по заявкам на автокредиты в июне составила 68,6%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты в июне в Башкирии по сравнению с маем не изменилась, составив 68,6%.

В целом по стране доля отказов составила 70,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%.

Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты в июне были отмечены в Иркутской области (79,6%), Крыму (78,1%), Красноярском крае (77,6%), Кемеровской области (77,6%) и Алтайском крае (76,8%).

Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Вологодской области (61,6%), Санкт-Петербурге (61,7%), Нижегородской области (61,9%), Чувашии (62,5%) и Удмуртии (64,4%).

Наиболее серьезная динамика увеличения доли отказов по заявкам на автокредиты за месяц была зафиксирована в Ставропольском крае (+3,3 п.п.), Волгоградской области (+2,7 п.п.), Татарстане (+2,3 п.п.), Кемеровской области (+1,9 п.п.) и Крыму (+1,8 п.п.).

Олег Вахитов