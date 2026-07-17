В Саратове дом на Шелковичной, 10 стал памятником местного значения

Комитет культурного наследия Саратовской области сообщил о включении дома номер 10 по улице Шелковичной в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника муниципального значения. Это решение опирается на государственную историко-культурную экспертизу, проведенную в 2026 году, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Ведомство уточняет, что история участка прослеживается с 1870-х годов, когда на окраине города находились склады лесных материалов. Первым известным владельцем специалисты называют чиновника Михаила Скуридина, после которого место приобрел вятский купец-лесопромышленник Иван Бердников. Именно при нем, предположительно, появился каменный дом, где размещалась контора по учету леса, а остальные помещения сдавались.

После смерти Ивана Бердникова в 1894 году участок перешел к купцам Лопухиным, а в 1913 году его купила семья Мордвиновых, имевших графский титул. Вдова шталмейстера Высочайшего двора графиня Екатерина Александровна значится соосновательницей уральского электрометаллургического предприятия, а ее дети — дочь Ксения, фрейлина императорского двора, и сын Александр, член Императорского автомобильного клуба, установивший в 1909 году всероссийский рекорд скорости.

В 1918 году здание национализировали, и оно стало обычным жилым домом. В ходе экспертизы специалисты обратили внимание на кладку: стены сложены из кирпичей трех разных саратовских заводов — Булычева, Горина и братьев Галактионовых.

Вместе со статусом памятника комитет зафиксировал предмет охраны — особенности, которые нельзя изменить. Главный фасад, выходящий на Шелковичную, сохранил кирпичную отделку с горизонтальными рустами и вертикальными лопатками со сложным орнаментом. Под крышей проходит карниз с дентикулами, городчатый пояс из ступенчатых зубцов, орнамент «бегунец» и прямоугольные филенки. Окна первого этажа выделены замковыми камнями.

Внутри дома сохранилась железобетонная лестница с кованым ограждением. На лестничной площадке второго этажа находится окно из стеклянных кирпичей системы швейцарского архитектора Гюстава Фальконье.

Никита Маркелов