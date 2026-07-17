Пермское отделение «Коммунистической партии Коммунисты России» регистрирует кандидатов в Госдуму

Как сообщается в соцсетях краевого избиркома, представители «Коммунистов России» подали в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение кандидатов в депутаты Государственной думы РФ.

В одномандатном избирательном округе № 62 (Пермский) за голоса избирателей поборется Матвей Алексеев. В округе № 63 (Чусовской) в борьбу за мандат вступит Юрий Сидорченко. Михаил Дьячков представит партию в кунгурском избирательном округе № 64.

Ранее краевой избирком сообщил о том, что представитель «Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России» Ядвига Веклич подала документы на выдвижение в Госдуму по одномандатному округу № 65 (Кудымкарский).