В Прикамье суд завершил процедуру банкротства экс-директора завода Дзержинского

Арбитражный суд Пермского края вынес определение о завершении процедуры реализации имущества бывшего исполнительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина. Господин Заворохин был признан несостоятельным в начале 2024 года. Сумма требований кредиторов третьей очереди к нему составила более 206 млн руб. и 2,32 млн руб. штрафных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как следует из документов суда, в ходе реализации имущества финансовый управляющий продал только дом и земельный участок должника. В результате в конкурсную массу поступило 510 тыс. руб. Эти деньги ушли на погашение текущих расходов и частичную оплату задолженности

Стоит отметить, что дело о банкротстве было возбуждено по заявлению кредитора Сергея Федорца, который является шурином Егора Заворохина. Господин Федорец выкупил у банка ВТБ право требования 2,7 млн руб. Он же выкупил у АО «НПО Курганприбор» право взыскания должника более 140 млн руб. В эту сумму ранее оценивался ущерб, нанесенного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», за хищение имущества которого в 2019 году господин Заворохин был приговорен к 6,5 годам лишения свободы. В отношении требований 140 млн руб. суд применил правила о неосвобождении от исполнения обязательств.