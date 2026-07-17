НОВИКОМ представил на ИННОПРОМ-2026 решения для финансирования промышленности и развития кадрового потенциала

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предложил решения для доступного финансирования предприятий, совершенствования регуляторной среды и развитии кадрового потенциала на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Выступая на главном пленарном заседании ИННОПРОМ-2026, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что для дальнейшего развития промышленности стране необходимо выйти на новый инвестиционный цикл. Обеспечение предприятий доступными финансовыми инструментами стало одной из ключевых тем деловой программы НОВИКОМа на выставке и, в частности, собственной пленарной сессии «Финансовый код промышленного роста».

В дискуссии приняли участие представители институтов развития, банковского сообщества, Российского союза промышленников и предпринимателей и крупнейших предприятий страны. Они обсудили условия для устойчивого роста реального сектора экономики, включая доступное финансирование и совершенствование регуляторной среды.

Практическим продолжением этой работы стало подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с Группой Синара. Документ предусматривает развитие комплексного банковского обслуживания предприятий компании и расширение взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов в стратегически важной отрасли транспортного машиностроения.

Еще одной важной темой ИННОПРОМа стало развитие кадрового потенциала промышленности. На итоговой коллегии Минпромторга России, прошедшей в рамках выставки, первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров отметил, что до 2032 года предприятиям предстоит привлечь более 1,5 млн специалистов. При этом долгосрочная кадровая устойчивость невозможна без корпоративных социальных программ, поддержки молодых семей и создания условий, при которых люди будут оставаться в профессии.

Этой теме были посвящены сразу две сессии с участием представителей НОВИКОМа. На дискуссии «Новая элита промышленности: инженер – конструктор реальности» старший вице-президент банка Анна Лаврентьева рассказала о реализуемых совместно с Госкорпорацией Ростех программах и мероприятиях, нацеленных на поддержку действующих работников предприятий промышленности и подготовку будущих профессионалов отрасли. Одним из таких инструментов является мотивационная программа «Развитие», которая помогает предприятиям повышать привлекательность рабочих мест и укреплять кадровую устойчивость за счет доступа работников к льготным банковским продуктам.

На сессии «Устойчивое развитие территорий: роль бизнеса в формировании качества жизни и человеческого капитала» вице-президент — директор Департамента развития бизнеса НОВИКОМа Игорь Куржиямский отметил, что банк последовательно поддерживает проекты, формирующие кадровый потенциал промышленности. Работа ведется на всех этапах – от профориентации школьников и сотрудничества с техническими вузами до программ целевого обучения и социальных инициатив для работников предприятий.

Забота о людях через призму эффективного менеджмента также обсуждалась на сессии «Женщины у руля промышленности — стратегии лидерства». Здесь старший вице-президент банка Анна Лаврентьева рассказала, что банк активно занимается вопросами устойчивого развития и улучшением условий труда сотрудников.

«Для НОВИКОМа ИННОПРОМ — одна из ключевых площадок для рассмотрения вопросов развития промышленности и запуска новых проектов. По итогам работы на выставке мы видим высокий запрос предприятий на комплексные доступные финансовые решения и совершенствование регуляторной системе. Банк готов предлагать инструменты, которые помогают компаниям претворять в жизнь стратегические проекты и достигать национальных целей технологического развития», — отметил глава делегации НОВИКОМа, заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026 прошла в Екатеринбурге уже в шестнадцатый раз. НОВИКОМ и Свердловскую область связывает многолетнее крепкое партнерство. В ходе выставки плодотворное сотрудничество было отмечено благодарственной грамотой. Ею от имени банка был награжден Александр Старков, министр финансов Свердловской области.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»