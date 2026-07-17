Четырех россиян задержали в Таиланде за многомиллионные схемы с недвижимостью
Полиция тайской провинции Чонбури задержала четырех россиян по делу о фиктивных сделках с элитной недвижимостью стоимостью свыше $150 млн, сообщает местное издание The Nation. Правоохранительные органы предполагают, что граждане России незаконно завладели недвижимостью для создания жилого комплекса «Русская деревня».
Россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками и отдельные виды предпринимательства. Для этого они, по данным следствия, использовали местных жителей как номинальных акционеров компаний в сфере недвижимости. Правоохранительные органы обратили на них внимание из-за рекламы жилого комплекса под названием «Русская деревня».
Полиция начала проверять, кто фактически владеет домами и земельными участками. Следствие нашло 495 компаний, которым принадлежит 775 домов в разных жилых комплексах. Общая стоимость оценивается в 5 млрд бат (около $153 млн). Предполагается, что в 19 из них были номинальные владельцы, а еще в 14 — доля иностранного участия превышала установленный законом предел.
Обыски прошли по 41 адресу. Полиция также изучает роль двух таиландских бухгалтеров, владевших акциями 186 компаний. Следователи изучают, инвестировали они самостоятельно или номинально использовались россиянами.
Законодательство Таиланда запрещает иностранцам владеть более чем 49% в местных компаниях. Привлечение тайских граждан для фиктивного участия в оставшемся 51% считается преступлением. Аналогичные дела уже возбуждались: ранее на Пхукете был задержан россиянин по подозрению в незаконном владении земельными участками, где иностранцы контролировали компании через номинальных тайских учредителей. В другом случае на острове Пханган 21 иностранец, включая троих россиян, был задержан по подозрению в ведении незаконного бизнеса с использованием тайских подставных лиц.
Россияне проявляют растущий интерес к недвижимости в Таиланде, особенно на Пхукете и в Паттайе, с увеличением числа запросов на покупку недвижимости. Это связано со сложностями приобретения жилья в Европе из-за санкций и ростом цен в ОАЭ и Турции. Нередко недвижимость приобретается не только для личного пользования, но и в инвестиционных целях для последующей сдачи в аренду.
Однако владение недвижимостью иностранцами в Таиланде имеет свою специфику: землю нельзя приобрести в полную собственность (freehold), а только в долгосрочную аренду (leasehold). Власти Таиланда пока не ограничивали сделки для иностранцев, но в других странах, таких как Турция, фиксируется ужесточение контроля за покупками иностранцев.