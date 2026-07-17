Четырех россиян задержали в Таиланде за многомиллионные схемы с недвижимостью

Полиция тайской провинции Чонбури задержала четырех россиян по делу о фиктивных сделках с элитной недвижимостью стоимостью свыше $150 млн, сообщает местное издание The Nation. Правоохранительные органы предполагают, что граждане России незаконно завладели недвижимостью для создания жилого комплекса «Русская деревня».

Россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками и отдельные виды предпринимательства. Для этого они, по данным следствия, использовали местных жителей как номинальных акционеров компаний в сфере недвижимости. Правоохранительные органы обратили на них внимание из-за рекламы жилого комплекса под названием «Русская деревня».

Полиция начала проверять, кто фактически владеет домами и земельными участками. Следствие нашло 495 компаний, которым принадлежит 775 домов в разных жилых комплексах. Общая стоимость оценивается в 5 млрд бат (около $153 млн). Предполагается, что в 19 из них были номинальные владельцы, а еще в 14 — доля иностранного участия превышала установленный законом предел.

Обыски прошли по 41 адресу. Полиция также изучает роль двух таиландских бухгалтеров, владевших акциями 186 компаний. Следователи изучают, инвестировали они самостоятельно или номинально использовались россиянами.