В Башкирии ожидаются ливни, град, порывистый ветер и туман

18 июля в Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, ливни, грозы, днем локально град, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 6–11 м/с, местами его порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11…+16°, днем — поднимется до +18…+23°.

На отдельных участках дорог ухудшится видимость из-за дождя, а ночью и утром — из-за тумана до 500 м и менее.

В Уфе синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Подует юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 6–11 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. Ночью похолодает до +12…+14°, днем потеплеет до +20…+22°.

Майя Иванова