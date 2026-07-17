Россиянину дали 13 лет тюрьмы за попытку отправить на Украину авиазапчасти
Мосгорсуд приговорил гражданина России к 13 годам лишения свободы за попытку отправить на Украину запчасти к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По версии следствия, Роман Карецкий 1967 года рождения приобрел в России авиационные подшипники для вертолетов семейств «Миль» и «Камов», а также военных самолетов Су и МиГ. Запчасти, утверждает ФСБ, осужденный пытался нелегально вывезти из страны и доставить на украинское предприятие ПАО «Мотор Сич» — одно из ключевых предприятий, обслуживающих военные самолеты и вертолеты ВСУ.
В отношении Романа Карецкого расследовали дела о госизмене (ст. 275 УК) в форме оказания материально-технической помощи ВПК Украины, а также о контрабанде оборудования, которое могут использовать для создания военной техники (ст. 226.1 УК). Помимо тюремного срока, суд приговорил его к штрафу в 1 млн. руб.
Уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) может быть возбуждено в отношении гражданина, если он оказывал материально-техническую помощь недружественному иностранному государству, международной или иностранной организации, их представителям. Дополнительно к обвинению в госизмене, фигурантам может вменяться контрабанда оборудования, которое может быть использовано для создания военной техники (ст. 226.1 УК РФ).
За госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а с апреля 2023 года за это преступление может грозить пожизненное лишение свободы. Помимо тюремного срока, суд также может назначить штраф.