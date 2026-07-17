В «Яндекс. Картах» появится мониторинг ситуации на заправках Уфы

«Яндекс. Карты» будут давать пользователям информацию о загруженности автозаправочных станций (АЗС) Уфы и Башкирии. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили во внешней пресс-службе «Яндекс. Карт».

В приложении появятся данные о наличии конкретных видов топлива на заправках, очереди перед АЗС. Навигатор будет предлагать водителям маршруты к заправкам, которые могут иметь большее расстояние, но требовать меньший расход топлива за счет плавного скоростного режима и меньшего числа светофоров.

Обезличенные сведения о ситуации на АЗС «Яндекс» автоматически собирает и обрабатывает, в числе прочего, с помощью сервиса «Яндекс. Заправки», информации от таксистов в приложении «Яндекс. Про» и анализа дорожной обстановки около станций. Кроме того, информацию могут передавать сами водители.

Кроме Уфы, новый функционал будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске.

Идэль Гумеров