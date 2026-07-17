В Оренбуржье главарь банды, осужденный к пожизненному лишению свободы, не смог выйти по УДО

В Оренбургской области суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Он отбыл в исправительной колонии более 25 лет. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, осужденный в период с 1989 по 1990 год организовал вооруженную банду, в которую привлек двух братьев и двух друзей. Члены банды совершили тройное убийство в поезде. Позже они напали на водителя такси, убили его и угнали автомобиль. Также члены банды убили таксистов в других регионах России.

В 1994 году Кировский областной суд приговорил главаря банды к смертной казни, которая была заменена на пожизненное лишение свободы.

Во время судебного заседания осужденный «настаивал на своем исправлении, поскольку осознал противоправность поведения». В прокуратуре отмечают, что характеризующие его материалы указывали на обратное — мужчина неоднократно нарушал установленный в учреждении порядок.

Руфия Кутляева