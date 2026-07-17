Саратовец скрыл от властей воюющего на стороне Украины приятеля и признал вину

Саратовский областной суд подтвердил законность приговора местному жителю, который не доложил властям о террористической деятельности знакомого (ст. 205.6 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу защиты и оставила решение районного суда без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Волжский районный суд Саратова вынес обвинительный приговор 21-летнему Илье Петрунину 7 мая 2026 года. Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев. Из заработка осужденного будут удерживать 10% в доход государства.

Согласно пресс-релизу, с ноября 2024 года по январь 2025 года Петрунин встречался и переписывался с приятелем. Ему стало известно о том, что знакомый участвует в деятельности запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус». Также приятель выполнял поручения представителей этой структуры. Более того, знакомый несколько раз предлагал Петрунину вступить в корпус и помогать в отдельных заданиях.

Петрунин не передал эти сведения ни в один уполномоченный государственный орган. Свою вину подсудимый признал полностью. По его ходатайству уголовное дело рассмотрели в особом порядке, который предусматривает глава 40 УПК РФ.

Смягчающими факторами стали признание вины, раскаяние, активное содействие расследованию и состояние здоровья подсудимого. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление совершено в период мобилизации (п. «л» части 1 ст. 63 УК РФ).

Защита осужденного подала апелляционную жалобу. Адвокат настаивал на необоснованной суровости наказания. В жалобе защита просила смягчить приговор и заменить принудительные работы на штраф.

Саратовский областной суд изучил материалы дела 15 июля 2026 года. Апелляционная инстанция не нашла причин для изменения судебного решения. Суд посчитал, что районный суд назначил наказание соразмерно содеянному. В итоге приговор оставили без изменения, а жалобу адвоката отклонили. Решение вступило в законную силу.

Никита Маркелов