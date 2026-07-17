Симбирская епархия просит убрать размещенный рядом с храмом стриптиз-клуб

В минувший четверг, 16 июля, Симбирская епархия на своем сайте разместила официальное заявление, в котором сообщила, что, как стало известно ее представителям, в центре Ульяновска, на ул. Гончарова, в пристройке к историческому зданию Симбирской духовной семинарии, в непосредственной близости от храма во имя Трех святителей открывается стриптиз-клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фактически стриптиз-клуб VIP-club расположен в 40 метрах от входа в храм, в проходе между зданиями, по которому верующие направляются в церковь. Его вывеска расположена непосредственно под информационным знаком храма.

Симбирская епархия заявляет в своем обращении, что считает размещение стриптиз-клуба в данном месте оскорбительным и недопустимым, а размещение наружной рекламы стриптиз-клуба перед информационным знаком храма несет в себе вызов общественной нравственности, традиционным духовно-нравственным, культурным и семейным ценностям. В заявлении отмечается, что в период, «когда множество семей оплакивают отцов, мужей и сыновей, погибших на СВО, когда государство провозглашает своим приоритетом сохранение и укрепление семьи, уделяет особое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению истории и культуры, — открытие стриптиз-клуба в историческом центре Симбирска-Ульяновска выглядит оскорбительным, нечистоплотным, разрушительным деянием по отношению к нашей стране, нашему городу и нашему народу».

Симбирская епархия призвала собственников помещения отказаться от размещения стриптиз-клуба в этом месте, а органы власти — провести проверку законности выданных разрешений.

В епархии «Ъ-Волга» сообщили, что узнали о размещении стриптиз-клуба из информации, прошедшей в соцсетях, затем настоятель храма разговаривал с собственниками помещения, которые сообщили, что открытие стриптиз-клуба состоится в пятницу, 17 июля. Также в епархии отметили, что в письменном виде обращение направлено губернатору Ульяновской области Алексею Русских и главе Ульяновска Александру Болдакину.

В мэрии «Ъ-Волга» пояснили, что напрямую не могут повлиять на организаторов заведения, но уже выставили собственнику претензии по незаконности размещения вывески на латинице. Курирующий внутреннюю политику заместитель губернатора Александр Коробко сказал «Ъ-Волга», что «епархия права», и он намерен отреагировать, «но все надо делать в рамках закона».

Сергей Титов, Ульяновск