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Директора УК из Октябрьского оштрафовали за травму пенсионерки

Октябрьский районный суд признал директора местной управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Пермском краю.

Фото: прокуратура Пермского края

Фото: прокуратура Пермского края

Следствием и судом установлено, что 16 марта 2026 года упавшим с крыши дома снегом была травмирована пенсионерка 1960 года рождения. Известно, что накануне происшествия жители этого дома обращались в управляющую компанию с требованием очистить кровлю от снега и льда, однако директор свои должностные обязанности не выполнил.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил виновного к штрафу. Приговор не вступил в законную силу.