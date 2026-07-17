Директора УК из Октябрьского оштрафовали за травму пенсионерки

Октябрьский районный суд признал директора местной управляющей компании виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Пермском краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Следствием и судом установлено, что 16 марта 2026 года упавшим с крыши дома снегом была травмирована пенсионерка 1960 года рождения. Известно, что накануне происшествия жители этого дома обращались в управляющую компанию с требованием очистить кровлю от снега и льда, однако директор свои должностные обязанности не выполнил.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил виновного к штрафу. Приговор не вступил в законную силу.