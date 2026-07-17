В Татарстане за июнь выдали автокредитов на 8,09 млрд рублей

В июне 2026 года жителям Татарстана выдали 5,59 тыс. автокредитов на общую сумму 8,09 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

По объему выдач Татарстан вошел в топ-5 регионов России, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Количество выданных кредитов в республике выросло на 2% по сравнению с маем, объем остался без изменений.

Кроме того, за первое полугодие 2026 года Татарстан наряду с Удмуртией стал лидером по популярности автокредитования. На каждую тысячу жителей регионов пришлось по семь новых кредитов.

Всего по России в июне банки выдали 112,2 тыс. автокредитов на 176,9 млрд руб., что на 34% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Средний размер кредита составил 1,6 млн руб., средний срок — 72 месяца.

Анар Зейналов