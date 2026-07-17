Зарубежные СМИ: Чего в ЕС ждут от нового министра обороны Украины?

В НАТО не ожидают, что смена министра обороны Украины изменит стратегию Киева на поле боя. Так генеральный секретарь альянса Марк Рютте прокомментировал уход Михаила Федорова из ведомства. Ранее президент Владимир Зеленский отправил в отставку все правительство, затем предложил на должность министра обороны временного главу Службы безопасности Украины Евгения Хмару. Решение вызвало скандал: в Киеве начались демонстрации с призывом вернуть Федорова, а в Европе удивились перестановке в министерстве. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters, Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainia Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters, Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainia

Новому министру обороны Украины придется не только готовить страну к зиме, но и разрешать новый политический кризис от перестановки, которую никто не ожидал, пишет французская Le Monde. Смена главы Минобороны все больше выглядит как неудачный маневр Владимира Зеленского: за шесть месяцев на своем посту Михаил Федоров стал популярным политиком.

Это показывают и демонстрации, которые прошли 16 июля в нескольких крупных городах Украины, в том числе напротив президентского дворца в Киеве. Решение Зеленского удивило и депутатов. В Верховной раде подчеркивают стремление украинского лидера постоянно «укреплять свою власть». Зеленский, по их словам, хотел видеть в Минобороны лояльную и послушную фигуру, подобную главкому Александру Сырскому.

Многие украинцы не могут понять логику кадровых перестановок, пишет газета Die Zeit. В Киеве на митинг собрались около 1 тыс. человек. Многие для этого взяли отгулы на работе, а среди демонстрантов было непривычно много молодежи. Они держали картонные плакаты с лозунгами «Федоров — наша надежда» и «Не трогайте то, что работает».

Уже бывшего министра обороны считают модернизатором и близкому к народу человеком, отмечает немецкое издание. Вскоре после начала российско-украинского конфликта он публично просил Илона Маска предоставить Киеву спутниковую систему Starlink. Миллиардер согласился. Уход Федорова показывает, что Зеленский рассчитывает на скорейшее окончание боевых действий и не готов в корне реформировать армейские структуры, пишет Die Zeit.

Смена министра обороны потрясла западных союзников Украины: решение стало несколько шокирующим, рассказали европейские чиновники CNN. А действия Зеленского, по их словам, могут иметь далекоидущие последствия для отношений Киева с ключевыми партнерами.

Мнение НАТО приводит Politico. В альянсе считают, что Федоров отлично справлялся со своей работой и казался очень эффективным. Но собеседники издания видят и некоторые плюсы от перестановки кадров. Они сходятся во мнении, что между Министерством обороны и командованием армии возникла напряженность, которую с отставкой Федорова, вероятно, получится снизить.