В Волгоградской области за неделю от клещей пострадали 76 человек

За прошедшую неделю в медучреждения Волгоградской области с укусами клещей обратились 76 человек. Всего с начала сезона региональный Роспотребнадзор зафиксировал 1164 случая, 358 из них — у детей, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о рисках заражения от клещей

Фото: t.me / busargin_r Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о рисках заражения от клещей

Фото: t.me / busargin_r

В 2026 году зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и два случая Крымской геморрагической лихорадки. Ведомство продолжает еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости соблюдать меры индивидуальной защиты при посещении лесопарковых зон и использовать репелленты. При обнаружении присосавшегося клеща рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью. «Большинство случаев заражения происходит из-за укуса инфицированного клеща. Следует помнить, что контактный путь заражения, например при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен», — отметили в ведомстве.

Марина Окорокова