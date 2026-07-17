«Школа 21» и Фонд грантов губернатора Прикамья помогут цифровому развитию НКО

Кампус «Школы 21» от Сбера в Перми и Фонд грантов губернатора Пермского края будут сотрудничать в сфере развития цифровой грамотности некоммерческих организаций региона и внедрения современных технологий, включая искусственный интеллект, в их повседневную работу. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В рамках сотрудничества в Перми пройдут совместные образовательные мероприятия, воркшопы и консультации, которые помогут представителям НКО освоить цифровые инструменты для решения социальных задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

По словам директора кампуса «Школы 21» в Перми Анны Светлаковой, цифровые компетенции должны быть доступны не только ИТ-специалистам. «Искусственный интеллект и другие технологии открывают новые возможности для социальных проектов, — отметила госпожа Светлакова. —Вместе с Фондом грантов губернатора Пермского края мы будем помогать НКО осваивать эти инструменты и применять их в своей работе».

Директор Фонда грантов губернатора Пермского края Сергей Воробьев отметил, что партнерство с «Школой 21» позволит некоммерческим организациям выйти на новый уровень. «Это не просто обмен знаниями, а создание экосистемы возможностей, — подчеркнул господин Воробьев. — Мы объединяем социальную миссию НКО с передовыми цифровыми компетенциями, чтобы решать реальные проблемы людей через технологии».

Напомним, «Школа 21» — бесплатная школа цифровых технологий от Сбера. В Перми проект реализуется при поддержке краевого правительства для подготовки кадров для цифровой экономики в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Фонд грантов губернатора Пермского края оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере образования, культуры, спорта, экологии и других социально значимых направлениях.