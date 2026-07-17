Иноагенту Борису Надеждину в суд вызвали скорую помощь

Долгопрудненский городской суд, который сейчас рассматривает протокол о привлечении кандидата в депутаты Госдумы Бориса Надеждина (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов) к ответственности за демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), объявил перерыв в процессе и вызвал скорую помощь в связи с ухудшением здоровья политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Еще перед началом заседания суда у господина Надеждина (внесен в реестр иноагентов) поднялось давление. Выступая на процессе, политик напомнил, что является инвалидом: у него сахарный диабет и ранее он перенес два инфаркта.

10 июля Борис Надеждин был объявлен иностранным агентом. За месяц до этого политик подал документы на выдвижение в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу в качестве независимого кандидата. Согласно поправкам к избирательному законодательству, принятым в 2024 году, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней. 13 июля кандидата задержала полиция. Поводом для претензий правоохранителей стал видеоролик, которым господин Надеждин (внесен в реестр иноагентов) поделился в Telegram-канале 8 ноября 2023 года, в нем на 10 секунд появлялось изображение оппозиционера Алексея Навального.

Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) в 1999–2003 годах был депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил». В 2024-м «Гражданская платформа» выдвинула его в президенты России. Кандидат заявил о сборе более 100 тыс. подписей в свою поддержку, однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за высокого процента брака.

Анастасия Корня, Степан Мельчаков