В Башкирии из-за пожаров с начала года погибли 115 человек

С начала года в Башкирии произошло более 3,6 тыс. пожаров, в которых погибли 115 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил первый заместитель председателя госкомитета Башкирии по ЧС Виталий Барзайкин на совещании с представителями муниципалитетов. По его словам, только за прошедшую неделю в Чишминском районе из-за пожаров погибли двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения.

С начала года на водоемах республики погибли 32 человека, из них пятеро детей.

На сегодня в регионе оборудовано 435 мест отдыха у воды, в том числе 200 официальных пляжей.

Майя Иванова