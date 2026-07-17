Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 33%

В первом полугодии 2026 года жители Новосибирской области оформили автокредитов на сумму 12,6 млрд руб., что на 33,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), количество заключенных договоров выросло на 13,6%, достигнув 7,9 тыс. При этом средний размер займа увеличился до 1,58 млн руб., а срок кредитования растянулся более чем на шесть лет и составил 74 месяца.

В июне по сравнению с маем 2026 года динамика оказалась сдержаннее — объем выдач вырос на 9%, а количество — на 6%. Основную часть выдач по-прежнему обеспечили кредиты на покупку новых автомобилей. Их доля составила 71% от общего числа оформленных автокредитов против 70% месяцем ранее.

«В июне рынок автокредитования показал рост в годовом выражении, однако этот результат формальный и объясняется эффектом низкой базы первого полугодия 2025 года. Уже в июле — августе текущего года сравнение со вторым полугодием 2025 года, скорее всего, напротив, выявит снижение выдач в сегменте»,— считает директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Продажи сдерживают регуляторные требования, а также топливный кризис, считают эксперты бюро.

Лолита Белова