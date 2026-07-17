Депутат от ЛДПР вошел в число кандидатов «Новых людей» в красноярский парламент

Депутат законодательного собрания Красноярского края от ЛДПР Захар Енджиевский будет баллотироваться в новый созыв регионального парламента от партии «Новые люди». Список кандидатов «Новых людей» заверила краевая избирательная комиссия.

Господин Енджиевский занял третью строчку в общекраевой части партсписка. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале 2025 года депутат отправился на СВО по контракту с Министерством обороны РФ.

На первых двух строчках партсписка «Новых людей» находятся депутат норильского горсовета, доцент Заполярного государственного университета Наталья Кармановская и адвокат Михаил Мартынюк. На сайте горсовета «северной столицы» края указывается, что госпожа Кармановская возглавляет норильское отделение партии «Зеленые». Господин Мартынюк в 2021 году баллотировался в заксобрание от Партии пенсионеров.

Обоих действующих депутатов заксобрания от партии «Новые люди» — Евгения Гореленкова и Дениса Терехова — в числе кандидатов нет.

Выборы в заксобрание Красноярского края пройдут в сентябре 2026 года. 26 депутатов избираются по партспискам, 26 — в мажоритарных округах. На предыдущих выборах в 2021 году «Новые люди» при голосовании по партспискам набрали 7,96%.

Валерий Лавский