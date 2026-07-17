Нижегородец отдал более 11 млн рублей мошенникам

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 78-летнего нижегородца, который отдал неизвестным более 11 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, пенсионеру в течение месяца писал и звонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Собеседник убедил потерпевшего в том, что он спонсирует недружественную страну, и заставил его продать автомобиль и передать деньги курьерам, уточнили в полиции.

В итоге нижегородец отдал сначала 3 млн руб. недалеко от дома курьеру, через неделю — еще 2,8 млн руб. другому предполагаемому соучастнику преступления. Он продолжил отдавать неизвестным наличные еще две недели и в итоге обратился в МВД.

Владимир Зубарев