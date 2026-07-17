Туризм в формате соло

Компания больше не нужна: россияне стали чаще отдыхать в одиночку, и больше всего таких запросов приходит от бизнесменов, рассказали “Ъ FM” представители туротрасли. Сколько стоит поездка без гида и попутчиков? И что предлагает рынок соло-путешествий?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Соло-путешествия занимают почти 20% от всех бронирований по миру. Прирост за пару лет — больше 40%, говорится в отчете Condor Ferries. Этот сегмент аналитики называют главным драйвером современной туриндустрии. Это не бэкпекинг, бюджетное путешествие с рюкзаком, а осознанный и продуманный маршрут. Зумеры в таких поездках ищут себя, а бизнес — перезагрузки, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Развитие технологий и удаленная работа как раз стимулируют и соло-туризм. Компании, которые занимаются в том числе деловыми поездками, видят развитие bleisure-туризма, когда человек после своей командировки планирует путешествие, оставаясь, например, в этом же городе. Люди смотрят на событийные фестивали, программы, не исключая и возможности новых контактов.

Средний чек по России — 150 тыс. руб. и выше. В премиальном сегменте все зависит от программы, ценник может составить и 2 млн руб. Часто есть запросы на индивидуальные трансферы на вертолете».

В соло-путешествия едут минимум на месяц, говорят представители туротрасли. Собрать компанию непросто, и нет желания подстраиваться под чей-то ритм, не важно друзья это или семья. Так, в свое время тайм-аут в бизнесе взял финансист, а сейчас режиссер Вячеслав Красько:

«Моей последней позицией был пост финансового директора в девелоперском бизнесе. Крупной сделкой стало привлечение кредита на финансирование проекта. И через несколько дней я уехал в кругосветное путешествие на год.

Проехал, по-моему, 39 стран, без плана, без попутчиков. Мне захотелось поставить карьеру на паузу.

Были ситуации, когда просыпался и пытался вспомнить, где я, в какой стране. Этот год дал новые ощущения, что, оказывается, можно жить иначе. Мне уже не захотелось возвращаться в бизнес. Получил новую профессию режиссера игрового кино, издал книгу. В этом я нашел свой баланс, свой дзен».

Этот самый баланс между работой и жизнью, что отстаивают зумеры, никак не хотят принять работодатели. А именно поколение Z серьезно меняет рынок туристических услуг: на его представителей приходится почти 60% запросов на соло-путешествия. Это европейская статистика. Люди ищут не только впечатлений, заметил президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов:

«Очень много нового одиночества. Причем его испытывают те, кого общественное мнение считает успешными. Это не только бизнесмены, но и чиновники высокого уровня. Возникает потребность в расширении круга общения.

Такое впечатление, что люди стали больше искать какие-то смыслы, свободные от политизированности».

Соло-туристы запрашивают индивидуальные программы без гидов и сопровождения. Но при этом им хочется четкого расписания, поделился коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус:

«Мы видели большую часть таких запросов по Европе. Например, один клиент запросил двух- или трехнедельное путешествие по Исландии. Был запрос на японскую архитектуру. Люди хотят увидеть какие-то места, которые не очень популярны, не упоминаются в общепринятых гидах.

Вместе с тем они просят пошаговое расписание: где завтракать и обедать, какой будет программа. Если хочется сходить в конкретный музей, то поступает вопрос, сколько времени лучше в нем провести. То есть вы можете просто купить готовое расписание. Кроме того, может быть еще организовано сопровождение на случай, если вам что-то не понравилось, вы куда-то не успеваете или хотите провести время по-другому».

Один день индивидуального расписания стоит в среднем 5 тыс. руб. В зависимости от сложности маршрута, например, с экстримом, «вилка» доходит до 30 тыс. руб. без учета билетов, размещения и развлечений.

Аэлита Курмукова