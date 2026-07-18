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Неподъемная казна

Как нелегко складывалась судьба тяжелых денег, и чем их заменяли

16 июля Европа отметила 365-летие появления на континенте первых бумажных денег. «Ъ» напоминает, как они начинались, кто выращивал их на деревьях, почему они стали летать, зачем заменили игральные карты и какие платежные знаки сейчас считаются самыми дорогими.

Фото: LM Otero / AP

Фото: LM Otero / AP

Текст: Николай Зубов

Как шведов спасли, а потом напугали бумажные деньги

Жизнь среднестатистического зажиточного шведа в середине XVII века была необыкновенно тяжелой. Каждый день ему приходилось выходить на улицу с тачкой, полной денег. Металлических — медных — и очень тяжелых. У Швеции отсутствовало серебро, зато было очень много меди. Из нее и делали деньги — платминты. Это были массивные пластины, которые в зависимости от номинала могли весить до 20 кг. Ввела их в 1644 году королева Кристина.

В 1661-м, вдоволь насмотревшись на тяготы горожан, основатель первого шведского банка Юхан Пальмструк объявил, что готов сделать их жизнь и их кошелек легче. В прямом смысле слова. Он выпустил расписки своего Stockholms Banco, обеспеченные медью, хранившейся в подземельях банка. Выглядели банкноты очень внушительно: напечатанные на прекрасной бумаге, скрепленные несколькими подписями и несколькими сургучными печатями. А еще они пахли. Неповторимо — чернилами и набором химикатов, используемых для обработки дорогой кожи. В Швеции этот запах называли «ароматом подлинности».

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Юхан Пальмструк

Юхан Пальмструк

Фото: Biodiversity Heritage Library

Первые шведские бумажные банкноты

Первые шведские бумажные банкноты

Фото: Sweden’s central bank

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Юхан Пальмструк

Фото: Biodiversity Heritage Library

Первые шведские бумажные банкноты

Фото: Sweden’s central bank

Но уже через несколько лет оказалось, что Пальмструк настолько вдохновился возможностью буквальным образом печатать деньги, что напечатал их очень много. Куда больше, чем обеспечивал банковской медью. В 1667 году по Стокгольму поползли нехорошие слухи, горожане начали требовать возврата металлических денег. Банк лопнул за несколько дней. Пальмструка осудили и отправили в тюрьму, Европа получила первую прививку от банкнот, а шведы вернулись к тачкам с платминтами. Медные пластины вышли из оборота в стране только в 1776 году.

В России при императрице Екатерине I недолго (с 1725 по 1727 год) в Екатеринбурге на особом заводе делали медные платы номинальной стоимостью 50, 25, 10, 5 и 1 коп. Придумали их по образу и подобию шведских денег, а отменили из-за жуткого их неудобства.

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Шведская монета номиналом 10 далеров весила 19,7 кг. Столько могла в месяц получать горничная или помощник на ферме

Шведская монета номиналом 10 далеров весила 19,7 кг. Столько могла в месяц получать горничная или помощник на ферме

Фото: Jens Mohr / Economy Museum

Российская «монета» (плата) в полполтины 1775 года. В России шведская система тяжелых и неудобных плат шведского образца просуществовала с 1725 по 1727 годы

Российская «монета» (плата) в полполтины 1775 года. В России шведская система тяжелых и неудобных плат шведского образца просуществовала с 1725 по 1727 годы

Фото: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

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Шведская монета номиналом 10 далеров весила 19,7 кг. Столько могла в месяц получать горничная или помощник на ферме

Фото: Jens Mohr / Economy Museum

Российская «монета» (плата) в полполтины 1775 года. В России шведская система тяжелых и неудобных плат шведского образца просуществовала с 1725 по 1727 годы

Фото: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Как деньги росли на дереве и летали

Шведы, скорее всего, этого не подозревали, но примерно за 800 лет до их трудностей похожую проблему со слишком тяжелыми деньгами испытывали граждане в Китае. Там самым расхожим средством платежа были связки медных монет. И для простолюдинов это не представляло проблемы — у них их не было, ну или почти не было. А для покупки плошки риса или чашки чая вполне хватало очень мелкой связки.

Другое дело — купцы. Эпоха династии Тан, а речь именно об этом времени, считалась «золотым веком» китайской торговли. Процветали и местные рынки, и международная торговля на Великом шелковом пути. Так вот, купцам приходилось возить деньги буквально караванами — для некоторых сделок требовалось несколько центнеров медных монет, а за охрану караванов еще и платить надо было. И купцы между собой начали расплачиваться не металлическими деньгами, а расписками хранилищ, в которых они держали тонны своей денежной меди. Эта практика быстро распространилась по всей стране, а записки именовали «летающими деньгами» — фейцянь. Они были чем-то вроде первых чеков.

Наглядная история дизайна денег от Екатерины II до Владимира Путина

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Через пару столетий, уже при династии Сун, фейцянь заинтересовались власти. И на их основе ввели в стране настоящие государственные бумажные деньги — цзяоцзы. Сырьем для них были листья и кора тутовых деревьев. Императорский двор установил монополию на выращивание шелковицы. А сам процесс изготовления тутовых денег был максимально усложнен, чтобы уберечься от фальшивомонетчиков.

Купюры украшали особым способом, наносили специальными чернилами разных цветов надписи и печати. Помимо текста купюры украшались пейзажами, изображениями деревьев, домов, людей и т. д.

Не обошлось и без китайского предупреждения. Обязательной частью текста на всех купюрах было предупреждение о том, что любой, кто попытается подделать банкноту, будет обезглавлен, а любой, кто донесет о такой попытке, получит все имущество преступника.

Цзяоцзы просуществовали более 100 лет. Но потом в стране случился их избыток — властям надо было финансировать бесконечные войны, и их заменили на новую «валюту» — цяньинь. Тоже, впрочем, бумажную.

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После начала выпуска бумажных китайских денег (цзяоцзы), власти ввели монополию на выращивание шелковицы, из листьев и коры которой деньги, собственно, и делали

После начала выпуска бумажных китайских денег (цзяоцзы), власти ввели монополию на выращивание шелковицы, из листьев и коры которой деньги, собственно, и делали

Фото: Jiaozi Financial Museum of Sichuan Province, China

Китайские деньги уберегались от подделок рисунками, а еще и предупреждениями о том, как жестоко власти накажут того, кто эти деньги подделывает

Китайские деньги уберегались от подделок рисунками, а еще и предупреждениями о том, как жестоко власти накажут того, кто эти деньги подделывает

Фото: China numismatic museum

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После начала выпуска бумажных китайских денег (цзяоцзы), власти ввели монополию на выращивание шелковицы, из листьев и коры которой деньги, собственно, и делали

Фото: Jiaozi Financial Museum of Sichuan Province, China

Китайские деньги уберегались от подделок рисунками, а еще и предупреждениями о том, как жестоко власти накажут того, кто эти деньги подделывает

Фото: China numismatic museum

Как людей приучали к купюрам

В 1862 году в США был принят Акт о законном средстве платежа, вводивший бумажный доллар — «гринбэк». Одобрили акт по необходимости. В стране шла Гражданская война, финансы северян были в плачевном состоянии, банки готовы были выдавать кредиты только под астрономические для того времени 36%. Авраам Линкольн решил напечатать деньги. Причем ничем их не обеспечивая. Дело было за малым. Убедить граждан этими деньгами пользоваться. Тут и помог новый закон.

«Гринбэк» — так прозвали купюры за характерный зеленый цвет, который был одним из средств борьбы с фальшивомонетчиками, стал обязательным к приему для оплаты любых долгов. Кредитор мог отказаться принимать выплату бумажными деньгами, но тогда долг считался автоматически аннулированным. А еще помог денежный вакуум, спровоцированный войной. Из-за возникшей паники из оборота почти совершенно вышли серебряные монеты. Их паниковавшие граждане рассовывали по матрасам и сундукам. Людям нечем было выдавать зарплаты или расплачиваться в магазинах. Оставались только «гринбэки». И они этот вакуум заполнили. А власти наконец объявили, что в любой момент обменяют бумажные деньги на государственные облигации, по которым стабильно выплачивался процент золотом. Это окончательно успокоило людей и укрепило бумажный доллар на рынке. После окончания Гражданской войны опыт бумажного доллара, как и многое другое, у США начали перенимать другие страны.

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«Законное средство платежа», выпущенное в США в 1862 году не обеспечивалось золотом

«Законное средство платежа», выпущенное в США в 1862 году не обеспечивалось золотом

Фото: National Banknote Company

Изобретатель «Законного средства платежа» Авраам Линкольн в конце концов начал украшать купюру номиналом в 5 долларов

Изобретатель «Законного средства платежа» Авраам Линкольн в конце концов начал украшать купюру номиналом в 5 долларов

Фото: Mike Swanson / Wikipedia

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«Законное средство платежа», выпущенное в США в 1862 году не обеспечивалось золотом

Фото: National Banknote Company

Изобретатель «Законного средства платежа» Авраам Линкольн в конце концов начал украшать купюру номиналом в 5 долларов

Фото: Mike Swanson / Wikipedia

Впрочем, не все правители были так либеральны, вводя бумажные деньги. Например, во Франции конца XVIII века, где только что случилась революция, новые власти, столкнувшись с реальной перспективой банкротства, увидели в бумаге способ его избежать. Бумажные деньги — ассигнаты — поначалу были облигациями, обеспеченными землями и недвижимостью церкви и беглых дворян. Но уже через год правительство оставило ассигнаты без процентов и превратило их в средство платежа. Печатный станок заработал без остановки. Страну накрыла гиперинфляция. Французы в массовом порядке начали отказываться принимать бумажки. Но Максимилиан Робеспьер, руководивший тогда государством, решил проблему.

Был принят «Закон о максимуме»: любой гражданин, отказывавшийся принимать ассигнаты в качестве средства платежа, автоматически считался врагом народа. Ему грозили арест и смерть на гильотине.

Говорят, что шпионы правительства ходили по рынкам и расплачивались бумагой, и если кто-то даже просто вздыхал, глядя на протянутый ему ассигнат, то участь его была решена.

Надо сказать, что этот способ приучения граждан к бумажным деньгам не был уникальным. Примерно 500 годами ранее так же поступил монгольский хан Хубилай, в 1271 году завоевавший север и центр Китая и создавший династию Юань. К тому времени в Китае уже ходили бумажные деньги, но популярностью они не пользовались. Хан ввел собственные купюры, не обеспеченные никаким металлом. Подданные даже почти не успели возмутиться, как следующим императорским указом была введена смертная казнь за отказ принимать бумажные деньги. Посетивший в то время Китай Марко Поло потом сравнивал Хубилая с европейскими алхимиками. Те пытались превратить в золото свинец, он же вполне успешно делал то же с корой и листьями деревьев, служивших сырьем для банкнот.

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Французские революционные ассигнаты печатались в таких количествах, что они оказались дешевле бумаги, на которой были напечатаны

Французские революционные ассигнаты печатались в таких количествах, что они оказались дешевле бумаги, на которой были напечатаны

Фото: National Museum of American History

Поэтому за отказ их принимать была введена смертная казнь

Поэтому за отказ их принимать была введена смертная казнь

Фото: Национальная библиотека Франции

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Французские революционные ассигнаты печатались в таких количествах, что они оказались дешевле бумаги, на которой были напечатаны

Фото: National Museum of American History

Поэтому за отказ их принимать была введена смертная казнь

Фото: Национальная библиотека Франции

Как карты и деньги поменялись местами

Обычно в карты играют на деньги. Более того, многие историки настаивают, что первые в мире игральные карты (китайские, конечно) произошли из макетов ранних бумажных денег. Но есть в истории как минимум один случай, когда карты стали деньгами.

В 1685 году колония Новая Франция (нынешний канадский Квебек) столкнулась с чудовищным дефицитом денег, которые тогда, конечно, были металлическими. Более того, из-за суровой зимы территория оказалась совершенно отрезанной от внешнего мира. И когда ее интендант Жак де Мель, второе лицо после губернатора, предложил ввести бумажные деньги, оказалось, что даже этого он сделать не может. В Новой Франции не было ни печатных станков, ни специальной бумаги для них, ни подходящих чернил.

В Новой Франции в карты не играли. Ими расплачивались. На фото – 50 ливров образца 1714 года

В Новой Франции в карты не играли. Ими расплачивались. На фото – 50 ливров образца 1714 года

Фото: Musee de la Banque du Canada

В Новой Франции в карты не играли. Ими расплачивались. На фото – 50 ливров образца 1714 года

Фото: Musee de la Banque du Canada

И тогда интендант придумал заменить деньги игральными картами. У них была масса преимуществ. Их делали на специальной прочной бумаге, рассчитанной на длительное использование. В колонии их было очень много — своя колода имелась практически у каждого поселенца и солдата. Наконец, у карт была очень удобная оборотная сторона — белая, на которую легко было наносить надписи.

Истории денежных реформ в России от XVI до ХХ века

Губернатор издал указ о конфискации всех имевшихся в колонии колод игральных карт и превратил их в законное платежное средство. Номинал вписывался вручную чиновниками администрации на белой оборотной стороне. Чтобы уберечься от подделок, каждую карту подписывали три человека — сам Жак де Мель, губернатор и казначей. При этом де Мель ставил на каждую карту восковой или сургучный оттиск своей личной печати.

Жители Новой Франции были в большинстве своем неграмотны, а потому для их удобства номинал карты уточнялся и ее формой. Карты физически разрезались. Целая карта была самого высокого номинала (поначалу четыре ливра, потом чуть выше), карта с обрезанными углами — два ливра, половина карты — ливр, четверть карты играла роль мелкой разменной монеты.

Карточные деньги просуществовали в общей сложности почти 100 лет. Королю Людовику XIV идея не нравилась, и несколько раз такие деньги отменяли. А потом вводили снова из-за очередного кризиса, дефицита металла и суровой зимы. Окончательно карточные деньги прекратили существование в 1763 году, когда Новая Франция перешла под контроль англичан. Те наотрез отказались признавать игральные карты в качестве средства платежа.

В Веймарской Германии денег печатали так много, что в магазин их таскали корзинами, а обесценивались они быстрее, чем хозяйка до этого магазина доходила

В Веймарской Германии денег печатали так много, что в магазин их таскали корзинами, а обесценивались они быстрее, чем хозяйка до этого магазина доходила

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

В Веймарской Германии денег печатали так много, что в магазин их таскали корзинами, а обесценивались они быстрее, чем хозяйка до этого магазина доходила

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Как деньги согревали людей

В истории бумажных денег было как минимум два случая, когда они согревали людей вполне буквально. Хрестоматийным стал пример Веймарской республики, правительство которой, вынужденное выплачивать репарации победителям в Первой мировой войне, буквально безостановочно печатало марки. Инфляция достигла таких масштабов, что номинал купюр исчислялся миллиардами и триллионами. Деньги обесценивались каждый час. Цены в ресторанах менялись прямо во время обеда. Рассказывали, что жены немецких рабочих встречали мужей у ворот завода с огромными мешками и тачками, складывали туда ворох бумажных денег и неслись на рынок за покупками. Но как бы быстро они ни бежали, за время пути их мешки денег теряли до половины своей стоимости. А потом и вовсе оказалось, что отапливать дома бумажными деньгами куда дешевле, чем покупать дрова или уголь. И германские бюргеры начали именно это и делать.

Но даже этот рекорд был побит в Венгрии в 1946 году. Там разразилась самая страшная гиперинфляция в мировой истории, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса. Национальная валюта падала. Цены удваивались каждые 15 часов. Уровень инфляции составлял 41,9 квадриллиона процентов (41 900 000 000 000 000%) в месяц. В выпускаемых тогда деньгах номинал писался буквами, а не цифрами.

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На венгерской купюре в сто квинтиллионов пенге не хватило места для 20 нулей, так что ее номинал просто написали с сокращениями

На венгерской купюре в сто квинтиллионов пенге не хватило места для 20 нулей, так что ее номинал просто написали с сокращениями

Фото: Венгерский национальный банк

Фото: Венгерский национальный банк

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На венгерской купюре в сто квинтиллионов пенге не хватило места для 20 нулей, так что ее номинал просто написали с сокращениями

Фото: Венгерский национальный банк

Фото: Венгерский национальный банк

  • Была выпущена купюра в 100 квинтиллионов пенге, однако, поскольку все 20 нулей на ней просто не поместились бы, да и считать всякий раз количество нулей было бы затруднительно, то на ней просто было написано: 100 миллионов Б.-пенге. Это признается высшим номиналом банкноты, когда-либо находившейся в обращении.
  • Были напечатаны и банкноты в 1 секстиллион пенге (21 ноль после 1), но они остались на складе. К этому времени была проведена реформа.
  • Была введена новая валюта — форинт, он обменивался по курсу 1 к 400 октиллионам пенге (1 с 29 нулями).
  • Обнуление тоже оказалось рекордным в мировой истории — по количеству вытертых нулей. А на момент реформы общая стоимость всех бумажных пенге, находившихся на руках у населения, составляла 0,019 форинта (менее одной сотой американского цента).
В 1949 буквально любой венгр мог себе позволить прикурить купюрой в миллиард пенге

В 1949 буквально любой венгр мог себе позволить прикурить купюрой в миллиард пенге

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

В 1949 буквально любой венгр мог себе позволить прикурить купюрой в миллиард пенге

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

Что же до старых денег, то их еще до реформы дворники собирали и сжигали в огромных кострах, рядом с которыми грелись бездомные.

Впрочем, венгерская реформа не стала самой радикальной формой борьбы с гиперинфляцией. Такая была применена в 1455 году, естественно, в Китае. Тогда, во времена правления династии Мин, оказалось, что напечатано так много денег, что страна погрузилась в экономический хаос. Люди тайно вернулись к товарному обмену. Опасаясь потерять всякий контроль над экономикой, власти запретили бумажные деньги вовсе. Запрет соблюдался более 500 лет.

Фотогалерея

Как менялись бумажные деньги

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Манифест о введении в России ассигнаций подписала Екатерина II. Изначально все ассигнации, независимо от номинала, выглядели одинаково. Они напоминали титульные листы книг: были вертикальные и однотонные

Манифест о введении в России ассигнаций подписала Екатерина II. Изначально все ассигнации, независимо от номинала, выглядели одинаково. Они напоминали титульные листы книг: были вертикальные и однотонные

Фото: Банк Российской империи

Государственная ассигнация 1798 года достоинством в 10 рублей

Государственная ассигнация 1798 года достоинством в 10 рублей

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Государственная ассигнация 25 рублей образца 1802 года

Государственная ассигнация 25 рублей образца 1802 года

Фото: Банк России

В 1810 году вид ассигнаций поменялся — на них появился государственный герб и сложные водяные знаки &lt;br> На фото: купюра 1819 года достоинством в 5 рублей

В 1810 году вид ассигнаций поменялся — на них появился государственный герб и сложные водяные знаки
На фото: купюра 1819 года достоинством в 5 рублей

Фото: Банк России

В середине XIX века у ассигнаций появилось новое название — «кредитные билеты». Суть осталась прежней — население кредитовало государство драгметаллом в обмен на бумагу. На деньгах появилась надпись, что они размениваются на серебро &lt;br> На фото: государственный кредитный билет 3 рубля серебром, 1863 год

В середине XIX века у ассигнаций появилось новое название — «кредитные билеты». Суть осталась прежней — население кредитовало государство драгметаллом в обмен на бумагу. На деньгах появилась надпись, что они размениваются на серебро
На фото: государственный кредитный билет 3 рубля серебром, 1863 год

Фото: Банк России

Государственный кредитный билет достоинством в 1 рубль 1892 года

Государственный кредитный билет достоинством в 1 рубль 1892 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

В 1910 году была введена в обращение 100-рублевая банкнота размером 260 х 122 мм с портретом Екатерины II. В народе новую сторублевку стали называть «катенькой»

В 1910 году была введена в обращение 100-рублевая банкнота размером 260 х 122 мм с портретом Екатерины II. В народе новую сторублевку стали называть «катенькой»

Фото: Каталог Банкнот России

В 1915 году монет для размена стало не хватать. В качестве денежных знаков начали использовать марки. Они были хорошо защищены от подделок. На обратной стороне таких марок было написано, что они имеют хождение наравне с медными и серебряными монетами

В 1915 году монет для размена стало не хватать. В качестве денежных знаков начали использовать марки. Они были хорошо защищены от подделок. На обратной стороне таких марок было написано, что они имеют хождение наравне с медными и серебряными монетами

Фото: Личная коллекция А. Сдобникова / Wikipedia

Бумажная 50-копеечная купюра 1915 года выпуска

Бумажная 50-копеечная купюра 1915 года выпуска

Фото: Банк России

Во время Гражданской войны на территории бывшей Российской империи ходило, по разным оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. разных бумажных денег &lt;br> На фото: государственный кредитный билет достоинством в 25 рублей, выпущенный в 1918 году

Во время Гражданской войны на территории бывшей Российской империи ходило, по разным оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. разных бумажных денег
На фото: государственный кредитный билет достоинством в 25 рублей, выпущенный в 1918 году

Фото: Михаил Филимонов / РИА Новости

В сентябре 1917 года Временное правительство заказало для выпуска казначейский знак номиналом в 20 и 40 рублей. Большая часть знаков была выпущена уже при советской власти. В народе эти деньги назывались «керенки»

В сентябре 1917 года Временное правительство заказало для выпуска казначейский знак номиналом в 20 и 40 рублей. Большая часть знаков была выпущена уже при советской власти. В народе эти деньги назывались «керенки»

Фото: Банк России

Расчетные знаки РСФСР различных номиналов образца 1921 года

Расчетные знаки РСФСР различных номиналов образца 1921 года

Фото: Банк России

С 1918 по 1920 год денежная эмиссия выросла почти в 30 раз, что привело к обесцениванию бумажных денег. Появились государственные кредитные билеты номиналом до 10 тыс. руб. и расчетные знаки нарицательной стоимостью до 100 тыс. руб., а также срочные беспроцентные обязательства РСФСР достоинством до 10 млн руб. (1921 год)

С 1918 по 1920 год денежная эмиссия выросла почти в 30 раз, что привело к обесцениванию бумажных денег. Появились государственные кредитные билеты номиналом до 10 тыс. руб. и расчетные знаки нарицательной стоимостью до 100 тыс. руб., а также срочные беспроцентные обязательства РСФСР достоинством до 10 млн руб. (1921 год)

Фото: Банк России

В ноябре 1921 года и в декабре 1922-го были проведены две деноминации. Денежной единицей стал червонец — банковский билет достоинством в 10 руб., обеспеченный золотом (7,74234 г), равным по массе золотому червонцу дореволюционного образца

В ноябре 1921 года и в декабре 1922-го были проведены две деноминации. Денежной единицей стал червонец — банковский билет достоинством в 10 руб., обеспеченный золотом (7,74234 г), равным по массе золотому червонцу дореволюционного образца

Фото: Банк России

Купюра номиналом 25 тысяч рублей образца 1923 года

Купюра номиналом 25 тысяч рублей образца 1923 года

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1924 году начался выпуск казначейских билетов, номинированных в рублях. Они были дробными частями червонца и выражались в золотых рублях &lt;br>На фото: купюра 1938 года выпуска

В 1924 году начался выпуск казначейских билетов, номинированных в рублях. Они были дробными частями червонца и выражались в золотых рублях
На фото: купюра 1938 года выпуска

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В ходе реформы 1961 года появились казначейские билеты в 1, 3 и 5 руб., билеты Госбанка СССР номиналом 10, 25, 50 и 100 руб. Эта денежная система просуществовала без особых изменений до конца 1980-х годов

В ходе реформы 1961 года появились казначейские билеты в 1, 3 и 5 руб., билеты Госбанка СССР номиналом 10, 25, 50 и 100 руб. Эта денежная система просуществовала без особых изменений до конца 1980-х годов

Фото: Банк России

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года. На обмен денег было отведено три дня с 23-го (среда) по 25 января (пятница). Обменивать разрешалось не больше 1 тыс. руб. на человека. Реформа получила название павловской по имени премьер-министра Валентина Павлова

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года. На обмен денег было отведено три дня с 23-го (среда) по 25 января (пятница). Обменивать разрешалось не больше 1 тыс. руб. на человека. Реформа получила название павловской по имени премьер-министра Валентина Павлова

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

К концу 1992 года из оборота были полностью изъяты банкноты и монеты образца 1961 года. После объявления независимости РФ в обращении появились банкноты и монеты Банка России&lt;br> На фото: банкнота достоинством в 5000 рублей 1992 года

К концу 1992 года из оборота были полностью изъяты банкноты и монеты образца 1961 года. После объявления независимости РФ в обращении появились банкноты и монеты Банка России
На фото: банкнота достоинством в 5000 рублей 1992 года

Фото: Банк России

Обмен советских купюр на российские проводился с 26 июля по 7 августа 1993 года. Граждане могли обменять суммы до 100 тыс. руб., о чем в паспорте ставился штамп

Обмен советских купюр на российские проводился с 26 июля по 7 августа 1993 года. Граждане могли обменять суммы до 100 тыс. руб., о чем в паспорте ставился штамп

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

4 августа 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым 1 января 1998 года правительство и ЦБ провели деноминацию рубля. В результате один новый рубль был приравнен к 1 тыс. старых. В течение 1998 года параллельно обращались старые и новые деньги

4 августа 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым 1 января 1998 года правительство и ЦБ провели деноминацию рубля. В результате один новый рубль был приравнен к 1 тыс. старых. В течение 1998 года параллельно обращались старые и новые деньги

Фото: Банк России

В 2004 году зампред ЦБ Арнольд Войлуков презентовал модифицированные банкноты достоинством в 1000 и 500 рублей

В 2004 году зампред ЦБ Арнольд Войлуков презентовал модифицированные банкноты достоинством в 1000 и 500 рублей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2017 году председатель ЦБ Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

В 2017 году председатель ЦБ Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Также памятные банкноты выпускаются по случаю крупных спортивных и других мероприятий &lt;br>На фото: банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года в России

Также памятные банкноты выпускаются по случаю крупных спортивных и других мероприятий
На фото: банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года в России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Летом 2022 ЦБ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Кремля, а оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату

Летом 2022 ЦБ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Кремля, а оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В октябре 2023 года также были представлены обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу

В октябре 2023 года также были представлены обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Манифест о введении в России ассигнаций подписала Екатерина II. Изначально все ассигнации, независимо от номинала, выглядели одинаково. Они напоминали титульные листы книг: были вертикальные и однотонные

Фото: Банк Российской империи

Государственная ассигнация 1798 года достоинством в 10 рублей

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Государственная ассигнация 25 рублей образца 1802 года

Фото: Банк России

В 1810 году вид ассигнаций поменялся — на них появился государственный герб и сложные водяные знаки
На фото: купюра 1819 года достоинством в 5 рублей

Фото: Банк России

В середине XIX века у ассигнаций появилось новое название — «кредитные билеты». Суть осталась прежней — население кредитовало государство драгметаллом в обмен на бумагу. На деньгах появилась надпись, что они размениваются на серебро
На фото: государственный кредитный билет 3 рубля серебром, 1863 год

Фото: Банк России

Государственный кредитный билет достоинством в 1 рубль 1892 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

В 1910 году была введена в обращение 100-рублевая банкнота размером 260 х 122 мм с портретом Екатерины II. В народе новую сторублевку стали называть «катенькой»

Фото: Каталог Банкнот России

В 1915 году монет для размена стало не хватать. В качестве денежных знаков начали использовать марки. Они были хорошо защищены от подделок. На обратной стороне таких марок было написано, что они имеют хождение наравне с медными и серебряными монетами

Фото: Личная коллекция А. Сдобникова / Wikipedia

Бумажная 50-копеечная купюра 1915 года выпуска

Фото: Банк России

Во время Гражданской войны на территории бывшей Российской империи ходило, по разным оценкам, от 2 тыс. до 5 тыс. разных бумажных денег
На фото: государственный кредитный билет достоинством в 25 рублей, выпущенный в 1918 году

Фото: Михаил Филимонов / РИА Новости

В сентябре 1917 года Временное правительство заказало для выпуска казначейский знак номиналом в 20 и 40 рублей. Большая часть знаков была выпущена уже при советской власти. В народе эти деньги назывались «керенки»

Фото: Банк России

Расчетные знаки РСФСР различных номиналов образца 1921 года

Фото: Банк России

С 1918 по 1920 год денежная эмиссия выросла почти в 30 раз, что привело к обесцениванию бумажных денег. Появились государственные кредитные билеты номиналом до 10 тыс. руб. и расчетные знаки нарицательной стоимостью до 100 тыс. руб., а также срочные беспроцентные обязательства РСФСР достоинством до 10 млн руб. (1921 год)

Фото: Банк России

В ноябре 1921 года и в декабре 1922-го были проведены две деноминации. Денежной единицей стал червонец — банковский билет достоинством в 10 руб., обеспеченный золотом (7,74234 г), равным по массе золотому червонцу дореволюционного образца

Фото: Банк России

Купюра номиналом 25 тысяч рублей образца 1923 года

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1924 году начался выпуск казначейских билетов, номинированных в рублях. Они были дробными частями червонца и выражались в золотых рублях
На фото: купюра 1938 года выпуска

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В ходе реформы 1961 года появились казначейские билеты в 1, 3 и 5 руб., билеты Госбанка СССР номиналом 10, 25, 50 и 100 руб. Эта денежная система просуществовала без особых изменений до конца 1980-х годов

Фото: Банк России

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года. На обмен денег было отведено три дня с 23-го (среда) по 25 января (пятница). Обменивать разрешалось не больше 1 тыс. руб. на человека. Реформа получила название павловской по имени премьер-министра Валентина Павлова

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

К концу 1992 года из оборота были полностью изъяты банкноты и монеты образца 1961 года. После объявления независимости РФ в обращении появились банкноты и монеты Банка России
На фото: банкнота достоинством в 5000 рублей 1992 года

Фото: Банк России

Обмен советских купюр на российские проводился с 26 июля по 7 августа 1993 года. Граждане могли обменять суммы до 100 тыс. руб., о чем в паспорте ставился штамп

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

4 августа 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым 1 января 1998 года правительство и ЦБ провели деноминацию рубля. В результате один новый рубль был приравнен к 1 тыс. старых. В течение 1998 года параллельно обращались старые и новые деньги

Фото: Банк России

В 2004 году зампред ЦБ Арнольд Войлуков презентовал модифицированные банкноты достоинством в 1000 и 500 рублей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 2017 году председатель ЦБ Эльвира Набиуллина презентовала новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Также памятные банкноты выпускаются по случаю крупных спортивных и других мероприятий
На фото: банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года в России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Летом 2022 ЦБ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Кремля, а оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В октябре 2023 года также были представлены обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, пятитысячная — Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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