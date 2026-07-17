В Прикамье ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Пермском крае в июне незначительно ускорилась до 7,3% после 7,1% в мае. Как сообщает Пермское отделение Банка России, это связано с ростом цен на продукты питания, отдельные услуги и непродовольственные товары.

Среди продовольствия сильнее, чем обычно, подорожали картофель, репчатый лук, капуста и морковь. Основные причины – сокращение запасов прошлогоднего урожая и замещение на прилавках отдельных овощей дорогой импортной продукцией. При этом из-за роста производства подешевели куриные яйца, твердые, полутвердые и мягкие сыры.

Увеличение спроса в высокий сезон и наличие прямых рейсов из Перми привели к сезонному подорожанию услуг в сфере зарубежного туризма.

Повышенный сезонный спрос и сокращение предложения из-за ремонтов на НПЗ привели к подорожанию моторного топлива. Вместе с тем из-за снижения спроса на бытовую технику заметно подешевели смартфоны, мониторы, телевизоры, электропылесосы и другие бытовые товары.

В целом по стране инфляция в июне составила 6%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на ее снижение.