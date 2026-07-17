Квартальные продажи Burberry выросли на 5% благодаря спросу в США и Китае
Британский люксовый бренд Burberry отчитался о росте розничных продаж на 5% за квартал — до £455 млн. Этому способствовал высокий спрос в Америке и Китае, компенсировавший спад в Европе и на Ближнем Востоке.
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Продажи верхней одежды, включая классические тренчи, значительно увеличились. Отмечается, что общее число новых покупателей выросло на 19%. Впервые за три года рост зафиксирован сразу во всех категориях — от женской и мужской одежды до аксессуаров и детских товаров. Американский рынок показал прирост в 12%, а китайский — в 9%. Компания отметила продолжающийся рост числа клиентов и удвоенный интерес со стороны покупателей-зумеров.
Продажи в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия, Африка) сократились на 3% из-за конфликта в Иране и снижения туристических расходов. Гендиректор Burberry Джошуа Шульман заявил, что «стратегия отказа от ультрамодных трендов в пользу классического наследия бренда пока полностью себя оправдывает».
Успех Burberry происходит на фоне общей нестабильности рынка люксовых товаров. Многие крупные игроки, такие как LVMH и Kering, сталкивались со снижением продаж, особенно в Китае, из-за замедления экономики, инфляции и макроэкономической неопределенности. Так, в четвертом квартале 2023 года LVMH отчиталась о падении продаж в Европе на 2%, тогда как Burberry смогла показать рост в США.
За последний год Burberry претерпела значительные изменения. В 2024 году компания сменила генерального директора, назначив Джошуа Шульмана, который объявил о новой стратегии, включающей «перебалансировку ассортимента» в сторону классических моделей. На фоне падения продаж и снижения капитализации компания даже была исключена из индекса крупнейших компаний Великобритании FTSE 100. Однако, как отмечают эксперты, стремление брендов к более доступным продуктам и «всплеск креативности» могут указывать на то, что «худшее уже позади» для всего сектора.