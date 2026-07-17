Квартальные продажи Burberry выросли на 5% благодаря спросу в США и Китае

Британский люксовый бренд Burberry отчитался о росте розничных продаж на 5% за квартал — до £455 млн. Этому способствовал высокий спрос в Америке и Китае, компенсировавший спад в Европе и на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

Продажи верхней одежды, включая классические тренчи, значительно увеличились. Отмечается, что общее число новых покупателей выросло на 19%. Впервые за три года рост зафиксирован сразу во всех категориях — от женской и мужской одежды до аксессуаров и детских товаров. Американский рынок показал прирост в 12%, а китайский — в 9%. Компания отметила продолжающийся рост числа клиентов и удвоенный интерес со стороны покупателей-зумеров.

Продажи в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия, Африка) сократились на 3% из-за конфликта в Иране и снижения туристических расходов. Гендиректор Burberry Джошуа Шульман заявил, что «стратегия отказа от ультрамодных трендов в пользу классического наследия бренда пока полностью себя оправдывает».

Екатерина Наумова