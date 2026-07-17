СКР возбудил уголовное дело по факту схода с путей грузового поезда в Прикамье

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов грузового поезда в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 июля 2026 года при следовании грузового поезда №2314 по маршруту Пермь—Екатеринбург на 1566-м километре 10-го пути перегона станций Шумково—Кишерть СвЖД произошел сход с путей шести вагонов и локомотива. В результате происшествия повреждены железнодорожные вагоны, пути, а также иные объекты инфраструктуры электрифицированного участка, остановлено движение поездов, чем причинен крупный ущерб. Пострадавших в результате происшествия нет.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал размыв и разрушение железнодорожного полотна, вызванные неблагоприятными погодными условиями.