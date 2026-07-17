Пермского бизнесмена оштрафовали на 14 млн рублей за коммерческий подкуп

Пермский краевой суд признал гендиректора ООО «Точка управления» виновным в коммерческом подкупе и назначил ему наказание в виде штрафа и запрета деятельности в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

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Ранее сотрудники УФСБ установили, что бизнесмен получил более 2 млн руб. за приемку выполненных работ, обеспечение возможности заключения в будущем договоров между подрядными организациями и заказчиком при реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества.

СУ СКР по Пермскому краю на основании представленных УФСБ материалов в отношении гендиректора компании были возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б», «г» ч. 7 ст. 204, ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Апелляционным определением краевого суда бизнесмену назначено наказание в виде штрафа в размере 14,4 млн руб. с лишением права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года, и конфискацией 1 млн руб.