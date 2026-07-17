Бизнес без границ

Рост импорта меняет требования бизнеса к международным расчетам. Сегодня компаниям важно не только провести платеж, но и быть уверенными в сроках его исполнения, прозрачности комиссий и надежности инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «А7» Фото: ООО «А7»

Всем этим требованиям отвечает система международных расчетов А7. Сегодня компания обеспечивает почти 20% переводов российского бизнеса. Ее возможностями пользуются уже более 15 тыс. участников ВЭД, а ежедневно через систему проходит свыше 2 тыс. платежей.

Собственная инфраструктура А7 охватывает более 100 стран. Это позволяет компании проводить международные расчеты в нужных валютах и поддерживать стабильные сроки исполнения. Так, переводы в Поднебесную занимают в среднем около 4 часов, а по другим направлениям — до 5 дней. Надежность системы подтверждена кредитным рейтингом АКРА AA(RU).

Кроме того, при работе с зарубежными поставщиками важно заранее понимать стоимость проведения платежей. Компания А7 предлагает прозрачные комиссии. Для импорта действует фиксированная ставка 0,3% + НДС (минимальная комиссия 50 тыс. рублей).

Подробнее на сайте A7.ru

Сейчас участникам ВЭД также доступно специальное предложение — выгодные расчеты без минимальной комиссии. До 1 июля 2026 года при проведении импортных операций оплачивается только 0,3% + НДС. Получить консультацию по условиям акции и возможностям системы А7 можно по телефону 8(499)117-11-06 или по электронной почте sales.team@a7-agent.ru.

ООО «А7», ОГРН 1247700586891