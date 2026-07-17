Красноярского школьника из-за сбоя в «Госуслугах» не зачисляют в 10-й класс

В Железногорске (Красноярский край) старшеклассника не зачислили в десятый класс из-за технического сбоя при подаче заявления на портале «Госуслуг», рассказала в своем канале в «Максе» уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Это недопустимый бюрократический формализм! Любые сбои в работе электронных систем не могут и не должны быть основанием для ущемления прав наших детей»,— написала госпожа Лантратова.

Омбудсмен направила обращение прокурору Красноярского края, в котором попросила защитить права несовершеннолетнего на получение образования.

Михаил Кичанов