В Самаре супруге участника СВО отказались предоставлять жилье по договору найма

В Самаре прокуратура восстановила жилищные права супруги участника специальной военной операции. Это произошло после того, как чиновники не обеспечили семью женщины жильем по истечении срока временного размещения. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Прежняя квартира семьи сгорела в результате пожара. В качестве временной меры семье предоставили помещение из маневренного фонда. Но когда срок договора истек, ответственные органы не оформили заявительнице жилье по договору найма специализированного жилого помещения.

Женщина обратилась в прокуратуру, и надзорное ведомство провело проверку. Информация о нарушении прав семьи военнослужащего подтвердилась. Прокуратура приняла мер, и в итоге женщине и ее близким предоставили благоустроенную квартиру по договору найма специализированного жилья.

Георгий Портнов