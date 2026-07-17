WSJ: сотрудник Минфина пытался помешать Белому дому вмешиваться в налоговые проверки
Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США Кеннет Киз, исполняющий обязанности главного юрисконсульта Налоговой службы, вынужден уйти в отставку из-за конфликта с администрацией президента. Киз предупреждал Белый дом о риске нарушить федеральный закон, запрещающий высокопоставленным чиновникам администрации участвовать в проверках Налоговой службы США. Ожидается, что Кеннет Киз покинет свои посты в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
По данным издания, Кеннет Киз конфликтовал с чиновниками администрации из-за «их попыток вмешиваться в налоговые проверки». В частности, он утверждал, что один из запросов Белого дома нарушает ст. 7217 Налогового кодекса, которая запрещает президенту, вице-президенту, сотрудникам Белого дома и руководителям некоторых ведомств прямо или косвенно обращаться в Налоговую службу с просьбой провести или прекратить аудит либо расследование в отношении какого-либо конкретного налогоплательщика.
По словам источников WSJ, президент и некоторые из его помощников «все больше разочаровывались в Кеннете Кизе». Сам Киз отказывается от комментариев. Чиновники Белого дома и Минфина на условиях анонимности сообщили, что «с ним трудно работать и он недостаточно делает для поддержки президента».
Упомянутый конфликт вокруг налоговых проверок не является беспрецедентным для американской политической системы. Например, в феврале 2025 года Дональд Трамп утверждал, что Служба внутренних доходов (IRS) прекратила все текущие налоговые проверки в отношении него, его семьи и компаний. Этот случай также показал потенциальное влияние президентской администрации на деятельность налоговых органов.
Более широко, отношения между Белым домом и различными финансовыми ведомствами, такими как Министерство финансов и Федеральная резервная система, часто бывают напряженными. Например, были зафиксированы случаи, когда Белый дом требовал от Министерства финансов США подготовить санкции, но ведомство опасалось последствий предложенных мер. Кроме того, Дональд Трамп неоднократно критиковал Федеральную резервную систему (главой которой является Джером Пауэлл) за её денежно-кредитную политику и пытался повлиять на её решения, вплоть до увольнения членов правления.