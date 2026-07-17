WSJ: сотрудник Минфина пытался помешать Белому дому вмешиваться в налоговые проверки

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США Кеннет Киз, исполняющий обязанности главного юрисконсульта Налоговой службы, вынужден уйти в отставку из-за конфликта с администрацией президента. Киз предупреждал Белый дом о риске нарушить федеральный закон, запрещающий высокопоставленным чиновникам администрации участвовать в проверках Налоговой службы США. Ожидается, что Кеннет Киз покинет свои посты в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По данным издания, Кеннет Киз конфликтовал с чиновниками администрации из-за «их попыток вмешиваться в налоговые проверки». В частности, он утверждал, что один из запросов Белого дома нарушает ст. 7217 Налогового кодекса, которая запрещает президенту, вице-президенту, сотрудникам Белого дома и руководителям некоторых ведомств прямо или косвенно обращаться в Налоговую службу с просьбой провести или прекратить аудит либо расследование в отношении какого-либо конкретного налогоплательщика.

По словам источников WSJ, президент и некоторые из его помощников «все больше разочаровывались в Кеннете Кизе». Сам Киз отказывается от комментариев. Чиновники Белого дома и Минфина на условиях анонимности сообщили, что «с ним трудно работать и он недостаточно делает для поддержки президента».

Евгений Хвостик