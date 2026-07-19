Чартерные рейсы из Перми на Пхукет возобновят в октябре

В расписании аэропорта «Большое Савино» появилась информация о прямых перелетах из Перми на таиландский Пхукет. Согласно ему, чартерная программа рассчитана с 26 октября 2026-го по 18 марта 2027 года. Всего запланировано 12 рейсов, выполнять их будет авиакомпания Nordwind Airlines. Время в пути составит 9 часов 10 минут, полеты будут производиться раз в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Перми Фото: пресс-служба аэропорта Перми

В минтрансе Прикамья пояснили, что рейсы на Пхукет — часть осенне-зимней летной программы аперевозчика. При этом авиагрегаторы уже предлагают купить с их помощью билеты на чартер 26 октября. Так сервис Clickavia продает билет в одну сторону за 126,18 тыс. руб. В тариф входят ручная кладь и багаж.