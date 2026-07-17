Подмосковный завод требует с «ОДК — Пермские моторы» свыше 401 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск московского АО «Ступинская металлургическая компания» к АО «ОДК — Пермские моторы». Как следует из картотеки суда, истец намерен взыскать с ответчика задолженность по договору поставки на сумму 401,9 млн руб., в том числе 358,2 млн руб.— за изготовленный и отгруженный товар по накладным, 43,6 млн руб.— за изготовленный и хранящийся на складе. Заседание по делу назначено на 25 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Ступинская металлургическая компания» было зарегистрировано в Московской области в 1999 году. Компания предоставляет услуги по производству изделий методом порошковой металлургии. Производит детали из стали, алюминия и титана для самолетов и космических ракет.

АО «ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовая отчетность не раскрывается. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2026 году общество является ответчиком по искам на общую сумму свыше 2,5 млрд руб.