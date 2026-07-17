В самарском аэропорту задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Задержка и отмена вылета нескольких самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в пятницу, 17 июля. Информация размещена на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, в Курумоче задерживается отправление четырех самолетов — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Иркутск соответственно. Кроме того, отменен рейс в Минеральные Воды.

Задержка и отмена рейсов связана с ограничениями из-за угрозы ракетной опасности, объявленной в Самарской области утром в пятницу. В регионе включали сирены. Аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял самолеты.

В настоящее время объявлен отбой ракетной опасности. Курумоч работает в штатном режиме.

Георгий Портнов