В Татарстане планируют создать комиссию по устойчивости экономики в период военного положения

В Татарстане разработали проект постановления о создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно положению, комиссия займется планированием мероприятий по повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы, агропромышленного комплекса, социальной сферы, здравоохранения, образования и науки, а также систем управления, связи и оповещения. Среди задач — оценка возможных потерь производственных мощностей и населения, создание запасов материально-технических и продовольственных средств, разработка мер по защите персонала организаций и населения.

Для работы по каждому из этих направлений при комиссии создадут восемь профильных рабочих групп. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии возложат на республиканское МЧС. Заседания планируется проводить не реже одного раза в год.

Одновременно предлагается упразднить действующую с 2017 года комиссию по устойчивости функционирования организаций в военное время и чрезвычайных ситуациях.

Анар Зейналов