Казахстан на полгода запретил ввоз пшеницы

Правительство Казахстана ввело частичный запрет на ввоз пшеницы. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров. Приказ вступает в силу с 27 июля 2026 года и будет действовать шесть месяцев.

Ввоз пшеницы с помощью автомобильного, водного и железнодорожного транспорта запрещается как из третьих стран, так и из государств ЕАЭС. Исключение составит импорт пшеницы ж/д транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также «Продовольственной контрактной корпорации». Такую пшеницу, однако, будет запрещено продавать на внутреннем и внешнем рынках.

Замглавы Минсельхоза Азат Султанов в комментарии «Интерфакс» объяснял планы ввести запрет сбором озимых культур в России. По его словам, Казахстану необходимо освободить элеваторы от имеющихся запасов зерна к новому урожаю. Мера должна стимулировать внутренний рынок.

Основной поставщик пшеницы в Казахстан — Россия. Импорт российской пшеницы в сентябре 2025 года — апреле 2026 года составил 1 млн 537 тыс. тонн. Власти Казахстана уже вводили временный запрет на ввоз пшеницы в 2024 году. Ограничение действовало с августа до конца года.