В Башкирии мать обвиняется в неисполнении родительских обязанностей

Мировой судья по Ермекеевскому району рассмотрит уголовное дело 25-летней местной жительницы, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, с 2023 по 2026 год мать малолетнего мальчика не ухаживала за ним, создала антисанитарные условия, не проводила гигиенические процедуры. Она игнорировала требования врача, своевременно не лечила хроническое заболевание, что вызвало задержку в развитии ребенка и возникновение новой болезни.

Сейчас мальчик находится в социальном центре.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова