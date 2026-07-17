В Башкирии за сутки зафиксировали три ДТП с дикими животными

За сутки в Башкирии зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных, сообщил министр природопользования и экологии Нияз Фазылов.

В Бурзянском районе, на 25-м км дороги Кага — Старосубхангулово, возле деревни Байназарово, под колеса автомобиля попал заяц. «Казалось бы, безобидный зверек, но даже он способен спровоцировать аварию — резкий маневр или экстренное торможение на скорости часто заканчиваются печально», — прокомментировал министр.

На 18-м км трассы Киргиз—Мияки—Бижбуляк машина столкнулась с лосем. Животное погибло, пострадали люди.

На трассе Уфа — Оренбург в районе деревни Новый Кальчир Аургазинского района сбили самца косули. «Водитель скрылся с места происшествия, оставив животное без помощи и нарушив закон», — добавил Нияз Фазылов.

Министр предупредил, что дикие животные появляются на проезжей части внезапно, и водители не успевают затормозить или объехать их. Особенно опасны сумерки и участки дорог вдоль леса. Он призвал автолюбителей соблюдать скоростной режим, особенно в зоне действия предупреждающих знаков «Дикие животные».

Майя Иванова