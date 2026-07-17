ЦБ выявил манипулирование рынком строительных материалов в Татарстане

Банк России установил факты манипулирования рынком между участниками торгов на бирже «ЦТС» при проведении аукционов на строительные материалы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В мае 2025 года на торгах биржи прошли два аукциона на понижение цены на арматуру, по итогам которых между татарстанскими компаниями ООО «ИСК «Стройинжиниринг» и ООО «РСК» были заключены сделки на общую сумму более 1,6 млн руб. По данным ЦБ, торговое поведение сторон носило согласованный характер, что привело к существенному отклонению объема торгов от уровня, который сложился бы без таких сделок.

Организации привлечены к административной ответственности за манипулирование рынком, им направлены предписания о недопущении подобных нарушений в дальнейшем.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «ИСК «Стройинжиниринг» зарегистрировано в 2014 году в поселке Богатые Сабы Татарстана и занимается жилищным строительством. ООО «РСК» зарегистрировано в 2015 году в селе Тюлячи и занимается оптовой торговлей древесным сырьем.

Анар Зейналов