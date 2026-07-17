В Башкирии за полгода раскрыли около 12 тысяч преступлений

За полгода в Башкирии раскрыто около 12 тыс. преступлений, в том числе 3 тыс. тяжких и особо тяжких и свыше 600 — категории прошлых лет. Об этом сообщил министр внутренних дел по республике Александр Воронежский на заседании коллегии МВД региона.

По его словам, снизилось на 22% число зарегистрированных преступлений, в том числе почти на треть — категории тяжких и особо тяжких. Например, уменьшилось количество убийств, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбойных нападений. Также снизился массив уличной, рецидивной, бытовой и несовершеннолетней преступности и совершенной в нетрезвом состоянии, заявил министр.

Как отметил начальник штаба МВД по республике Олег Дубровкин, в структуре преступности традиционно преобладают кражи и мошенничества, большую часть из них совершили с использованием высоких технологий.

Полицейские пресекли деятельность 175 лидеров и активных сообщников преступных формирований, совершивших более 600 уголовно наказуемых деяний.

Майя Иванова