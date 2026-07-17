Хирурги Удмуртии прооперировали новорожденного с врожденным пороком пищевода

Хирурги Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Удмуртии прооперировали новорожденного весом 990 г с врожденным пороком развития — атрезией пищевода. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Ребенок не мог самостоятельно получать питание, поскольку пищевод при этой патологии не соединен с желудком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Дети, рожденные раньше срока и с экстремально низкой массой тела, требуют особенно бережного подхода. Иногда мы не можем сразу выполнить окончательную операцию, потому что организм малыша еще слишком слаб. В таких случаях проводится этапное лечение, которое позволяет сохранить жизнь ребенку и подготовить его к основному хирургическому вмешательству», - рассказал заведующий хирургическим отделением Эльдар Шокуев.

Сейчас ребенок получает питание через трубку и находится под присмотром врачей. Главная задача — дать новорожденному окрепнуть и набрать вес. После стабилизации состояния его прооперируют для восстановления непрерывности пищевода.