В Самарской области суд рассмотрит дело о неправомерных переводах 17-летней жительницей

В Приволжском районе суд рассмотрит дело в отношении 17-летней жительницы, обвиняемой в совершении неправомерных денежных переводов через свою банковскую карту. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 187 УК РФ (осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, по указанию другого лица). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемая является учащейся среднего профессионального учреждения. Полицейские установили личность и местонахождение девушки при проверке поступившей оперативной информации о незаконном обороте денег. Сотрудники полиции установили, что на банковскую карту несовершеннолетней поступило шесть переводов от различных физических лиц, общая сумма которых составила 130 тыс. руб. Обвиняемая пояснила следователям, что после получения денежных средств перевела их на различные счета, при этом часть оставила себе в качестве вознаграждения. Инструкции она получала от анонимного куратора, с которым познакомилась в интернете, подыскивая подработку.

Руфия Кутляева