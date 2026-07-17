10 тысяч заявлений на поступление подали абитуриенты средних профучреждений

Абитуриенты средних профессиональных учреждений Удмуртии подали 10,3 тыс. заявлений на поступление через Госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба минцифры республики. В среднем будущие студенты подают по пять заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«На Госуслугах продолжается прием заявлений в средние специальные учебные заведения. Всего по стране поступило уже более миллиона заявлений. Это на 22% больше, чем в прошлом году»,— говорится в сообщении.

В топе направлений претендентов на получение профессионального образования находятся юриспруденция, разработка и управление программным обеспечением, сестринское дело, лечебное дело, а также туризм и гостеприимство.

Приемная кампания в Удмуртии продлится до 1 декабря — до этой даты можно поступить на платные отделения. На бюджетные места прием открыт до 15 августа, по творческим специальностям документы принимают до 10 августа.