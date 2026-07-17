В Татарстане планируют увеличить дефицит бюджета до 30,9 млрд рублей

В Татарстане подготовили изменения в республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, предполагающие рост дефицита с 13,8 млрд до 30,9 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госсовет республики.

Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 48,7 млрд руб. — за счет роста поступлений по налогу на прибыль организаций (+14,7 млрд руб.), налогу на имущество организаций (+6,9 млрд руб.), НДФЛ (+2,75 млрд руб.) и другим статьям. Расходную часть предлагается увеличить на 65,7 млрд руб. В нее включат целевые средства федерального бюджета, расходы на развитие инфраструктуры промышленных парков, дорожный фонд, проведение саммита «Россия — АСЕАН» в Казани, а также социально значимые, культурные, научные и спортивные проекты.

После корректировки доходы бюджета составят 600,9 млрд руб., расходы — 631,8 млрд руб.

Законопроект также предполагает возможность списания Казани четырех пятых задолженности перед республикой по бюджетным кредитам при условии, что город направит высвобожденные средства на благоустройство, дорожную деятельность и коммунальную инфраструктуру. Период погашения оставшейся задолженности планируется перенести на 2031–2040 годы.

Анар Зейналов