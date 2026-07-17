Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«От нынешнего главы Белого дома всего можно ожидать»

Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Ирана. Америка уже пять раз подряд атаковала Исламскую Республику. Интенсивность воздушных ударов последовательно возрастает. В свою очередь, Тегеран в случае дальнейшей эскалации обещает устроить коллапс мировой экономики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что военному решению альтернативы нет.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Над Ираном вновь сгущаются тучи. Дональд Трамп избрал тактику принуждения страны к переговорам путем постепенного наращивания эскалации. Сегодня США бомбят только военные объекты, завтра уничтожат критическую инфраструктуру: мосты, электростанции и так далее.

Сейчас активно обсуждается суперзащищенный подземный город под горой Пикакс, что в центре страны. Именно там может находиться обогащенный уран — главный ядерный актив режима аятолл. Американский лидер уже несколько раз грозил уничтожить объект сверхтяжелыми бомбами. Интенсивность атак со стороны США действительно возрастает. Тегеран в ответ наносит удары по соседним странам, в которых расположены американские военные базы. До сего момента боевые действия носили больше рутинный характер, без большого ущерба каждой из сторон.

Иранская тактика при этом остается неизменной: пересидеть Трампа и добиться своего, не уступив ни в чем, зато получив Ормузский пролив.

Сценарий таков: на промежуточных выборах в американский Конгресс в ноябре побеждают демократы, объявляют нынешнему президенту импичмент, наступает хаос во власти. США выводят войска. Аятоллы и КСИР таким образом побеждают.

Какой режим судоходства может быть установлен в Ормузском проливе

В Вашингтоне, естественно, все это понимают, поэтому выход остается только один — военный, что было ясно с самого начала. Причем соседи Ирана, похоже, уже готовы если не присоединиться к конфликту на стороне Америки, то демонстрируют раздражение от действий Тегерана, им все это тоже порядком надоело. Нужно решать вопрос.

В свою очередь, Исламская Республика в случае эскалации намерена дать команду друзьям-хуситам перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив, то есть повергнуть мировую экономику в масштабный кризис. Заодно в арабских странах под удар попадут уже объекты гражданские объекты, связанные с Трампом. Среди таковых — небоскребы и элитные курорты с полями для гольфа.

Какое же решение в итоге примет глава Белого дома? В воскресенье, 19 июля, на MetLife Stadium пройдет красочный финал чемпионата мира по футболу. Если кто вдруг не знает, играют Аргентина и Испания. Во главе первой стоит президент Хавьер Милей, сторонник Трампа. Правительство королевства возглавляет премьер-министр Педро Санчес, социалист, который подвергался жесткой критике со стороны лидера Америки.

Что представляет собой иранский остров Харк, который угрожает захватить Дональд Трамп

Дональд Трамп будет лично присутствовать на церемонии. Переходить к жесткой стадии конфликта на Ближнем Востоке во время такого действа, наверное, нелогично. Впрочем, от нынешнего главы Белого дома всего можно ожидать. Дело в том, что победа или поражение той или иной команды может повлиять на настроение Трампа и стать тем самым последним фактором, который определит будущую операцию. Несерьезно, скажете вы. Может быть. Однако так иногда случается, что судьбоносные решения принимаются на эмоциях. И сейчас может случиться именно так, почему бы и нет?

Дмитрий Дризе

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд