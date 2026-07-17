«От нынешнего главы Белого дома всего можно ожидать»

Президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Ирана. Америка уже пять раз подряд атаковала Исламскую Республику. Интенсивность воздушных ударов последовательно возрастает. В свою очередь, Тегеран в случае дальнейшей эскалации обещает устроить коллапс мировой экономики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что военному решению альтернативы нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Над Ираном вновь сгущаются тучи. Дональд Трамп избрал тактику принуждения страны к переговорам путем постепенного наращивания эскалации. Сегодня США бомбят только военные объекты, завтра уничтожат критическую инфраструктуру: мосты, электростанции и так далее.

Сейчас активно обсуждается суперзащищенный подземный город под горой Пикакс, что в центре страны. Именно там может находиться обогащенный уран — главный ядерный актив режима аятолл. Американский лидер уже несколько раз грозил уничтожить объект сверхтяжелыми бомбами. Интенсивность атак со стороны США действительно возрастает. Тегеран в ответ наносит удары по соседним странам, в которых расположены американские военные базы. До сего момента боевые действия носили больше рутинный характер, без большого ущерба каждой из сторон.

Иранская тактика при этом остается неизменной: пересидеть Трампа и добиться своего, не уступив ни в чем, зато получив Ормузский пролив.

Сценарий таков: на промежуточных выборах в американский Конгресс в ноябре побеждают демократы, объявляют нынешнему президенту импичмент, наступает хаос во власти. США выводят войска. Аятоллы и КСИР таким образом побеждают.

В Вашингтоне, естественно, все это понимают, поэтому выход остается только один — военный, что было ясно с самого начала. Причем соседи Ирана, похоже, уже готовы если не присоединиться к конфликту на стороне Америки, то демонстрируют раздражение от действий Тегерана, им все это тоже порядком надоело. Нужно решать вопрос.

В свою очередь, Исламская Республика в случае эскалации намерена дать команду друзьям-хуситам перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив, то есть повергнуть мировую экономику в масштабный кризис. Заодно в арабских странах под удар попадут уже объекты гражданские объекты, связанные с Трампом. Среди таковых — небоскребы и элитные курорты с полями для гольфа.

Какое же решение в итоге примет глава Белого дома? В воскресенье, 19 июля, на MetLife Stadium пройдет красочный финал чемпионата мира по футболу. Если кто вдруг не знает, играют Аргентина и Испания. Во главе первой стоит президент Хавьер Милей, сторонник Трампа. Правительство королевства возглавляет премьер-министр Педро Санчес, социалист, который подвергался жесткой критике со стороны лидера Америки.

Дональд Трамп будет лично присутствовать на церемонии. Переходить к жесткой стадии конфликта на Ближнем Востоке во время такого действа, наверное, нелогично. Впрочем, от нынешнего главы Белого дома всего можно ожидать. Дело в том, что победа или поражение той или иной команды может повлиять на настроение Трампа и стать тем самым последним фактором, который определит будущую операцию. Несерьезно, скажете вы. Может быть. Однако так иногда случается, что судьбоносные решения принимаются на эмоциях. И сейчас может случиться именно так, почему бы и нет?

Дмитрий Дризе