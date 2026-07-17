В Новосибирске вынесен приговор по делу о краже 42 плиток шоколада в «Пятерочке»

Кировский районный суд Новосибирска вынес решение по делу о краже 42 шоколадок в отношении Данилы Пучкова. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, 31 октября 2025 года фигурант дела и неустановленное лицо похитили в магазине «Пятерочка» 42 шоколадки «Аленка». Неоплаченный товар Данила Пучков вынес из магазина в рюкзаке. Ущерб составил 4,5 тыс. руб.

Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Уголовное дело в отношении второго участника преступной схемы выделено в отдельное производство.

Михаил Кичанов