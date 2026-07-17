Двукратная чемпионка Китая сыграет за волейбольный «Енисей»

Связующая Чень Синьтун, выступавшая за сборную Китая, предстоящий волейбольный сезон 2026/2027 проведет в составе «Енисея». Об этом сообщил сайт красноярского клуба.

По данным пресс-службы «Енисея», ранее Чень Синьтун выступала за китайские команды, а также южнокорейский «Хвасеонг». Дважды (в 2021 и 2023 годах) становилась чемпионкой КНР с «Тяньцзинь Бохай Банк».

Напомним, в чемпионате женской российской Суперлиги 2025/2026 красноярская команда заняла последнее, 14-е место. «Енисей» сохранил прописку в Суперлиге только потому, что череповецкая «Северянка», выигравшая чемпионат Высшей лиги «А», отказалась от повышения в классе.

Валерий Лавский